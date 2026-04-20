Follia Ue nuovo piano verde contro la crisi | come ci rovinano

L'Unione Europea ha presentato un nuovo piano ambientale che prevede, tra le misure principali, un giorno di telelavoro obbligatorio, tariffe più basse sui trasporti pubblici e una riduzione diffusa delle emissioni. Queste iniziative mirano a contrastare la crisi climatica, ma hanno suscitato dubbi tra i cittadini e le imprese riguardo ai possibili effetti pratici e alle conseguenze economiche. La proposta è attualmente al vaglio delle istituzioni europee.

Un giorno di telelavoro obbligatorio, trasporti pubblici più economici e una riduzione diffusa dei consumi, dal riscaldamento alle trasferte: l’esecutivo comunitario di Ursula von der Leyen si prepara a svelare il 22 aprile il suo mix di incentivi mirati e proposte per affrontare la ventilata crisi energetica. L’idea è di suggerire ai Paesi membri una “economia del comportamento” che si concretizzerà in una serie di raccomandazioni. Il segnale più immediato è almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana rispolverando gli obblighi imposti durante il Covid. Dirottare i consumi dal petrolio al gas e incentivi a chi consuma nei momenti di picco delle energie rinnovabili (solare e vento).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Follia Ue, nuovo piano verde contro la crisi: come ci rovinano Notizie correlate Iran annuncia la riapertura di Hormuz. Piano Ue contro crisiL’annuncio dell’Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz fa tirare un sospiro di sollievo all’economia mondiale, provata da settimane di stallo. Bozza Ue, contro la crisi energetica piano d'azione per misure GreenLa "sostituzione del petrolio e del gas" con "energie pulite prodotte localmente" si è dimostrata una misura "efficace" nel contrastare "l'aumento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lollobrigida: Il Made in Italy è resiliente, supererà la crisi di Hormuz. Il vino come il fumo? Follia; Follia Ue, nuovo piano verde contro la crisi: come ci rovinano | Libero Quotidiano.it; George Soros chi? Soldi dal magnate, la sinistra balbetta | Libero Quotidiano.it. Razza (Fdi): Con il nuovo piano Ue, il Mediterraneo è la chiave per stabilità e sviluppoSecondo il presidente della Delegazione per i Rapporti con il Maghreb del Parlamento Europeo Ruggero Razza (Fdi/Ecr), il nuovo piano dell'Ue per il Mediterraneo segna un cambio di passo cruciale per l ... adnkronos.com Ue, Fidanza ETS una follia per il settore marittimo, il meccanismo va sospesoMILANO (ITALPRESS) – Dal sistema ETS al dossier immigrazione, dal Piano Mattei a possibili nuove maggioranze di centrodestra in Europa. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlament ... toscanamedianews.it Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com Follia Orban, scende dall'auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! VIDEO - facebook.com facebook