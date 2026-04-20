Follia nel pomeriggio | spara ai passanti dalla finestra di casa e si barrica dentro Due persone ferite

Nel primo pomeriggio a Vigevano, un uomo ha sparato dalla finestra della propria abitazione, ferendo due passanti che si trovavano in strada. Dopo aver aperto il fuoco, si è barricato all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno circondato l’edificio e avviato le operazioni di sicurezza. Le persone colpite sono state immediatamente assistite dai soccorritori.

Momenti di puro terrore nel primo pomeriggio a Vigevano, dove un uomo ha aperto il fuoco dalla finestra della propria abitazione, colpendo due persone che si trovavano in strada. L'episodio, che ha trasformato un tranquillo lunedì di aprile in una scena da film d'azione, è avvenuto intorno alle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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