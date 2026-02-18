Litiga con una ragazza in monopattino al semaforo poi la insegue e la prende a martellate | Voleva passare

Un uomo di 60 anni ha aggredito con un martello una ragazza di 25 anni dopo un diverbio al semaforo. La lite tra i due era iniziata quando la ragazza voleva attraversare, ma lui ha deciso di inseguirla e colpirla. La scena si è svolta in strada, davanti agli occhi dei passanti.

Una ragazza di 25 anni è stata presa a martellate da un 60enne con il quale aveva litigato al semaforo. La giovane era in monopattino e l'aggressore voleva superarla con la macchina.