Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Eduardo viene scoperto e Diego si confronta con Lorenza. La trama si concentra sulle azioni dei personaggi principali e sugli eventi che si svilupperanno nel corso della puntata, senza inserire commenti o interpretazioni. La scena si svolge nel contesto quotidiano del quartiere napoletano, con i protagonisti coinvolti nelle rispettive vicende.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre, in onda con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di lunedì 23 marzo la crisi tra Diego e Ida renderà il figlio di Raffaele particolarmente nervoso, e ne farà le spese Lorenza al Vulcano. Per Eduardo intanto, si avvicina il momento in cui la polizia risalirà al suo coinvolgimento con la banda di Stella. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo episodio della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 marzo: Eduardo viene scoperto, Diego se la prende con Lorenza

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