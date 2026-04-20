Foggia verso la Serie D | le combinazioni

Da ilsipontino.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Foggia si trova in una posizione complicata nel campionato di Serie C, con le possibilità di retrocessione ormai molto vicine. Le combinazioni di risultati delle altre squadre e le proprie prestazioni lasciano poche speranze di evitare la retrocessione diretta. Attualmente, la squadra è più vicina alla Serie D rispetto al mantenimento del terzo livello del calcio nazionale. La situazione si sta delineando in modo chiaro, con decisioni che dipendono dai prossimi incontri.

Il Foggia è molto più vicino alla Serie D che alla permanenza alla Serie C. Tutto si giocherà nell’ultima giornata di campionato quando i satanelli affronteranno la Salernitana, in piena corsa playoff, con l’unico obiettivo dei tre punti. Ma non solo: i rossoneri dovranno sperare che il Giugliano. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Foggia - Monopoli 2-1 | Gli Highlights | 18ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026

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