Foggia verso la Serie D | le combinazioni

Il Foggia si trova in una posizione complicata nel campionato di Serie C, con le possibilità di retrocessione ormai molto vicine. Le combinazioni di risultati delle altre squadre e le proprie prestazioni lasciano poche speranze di evitare la retrocessione diretta. Attualmente, la squadra è più vicina alla Serie D rispetto al mantenimento del terzo livello del calcio nazionale. La situazione si sta delineando in modo chiaro, con decisioni che dipendono dai prossimi incontri.

Il Foggia è molto più vicino alla Serie D che alla permanenza alla Serie C. Tutto si giocherà nell’ultima giornata di campionato quando i satanelli affronteranno la Salernitana, in piena corsa playoff, con l’unico obiettivo dei tre punti. Ma non solo: i rossoneri dovranno sperare che il Giugliano. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia verso la Serie D: le combinazioni Foggia - Monopoli 2-1 | Gli Highlights | 18ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Venezia in Serie A se…Tutte le combinazioni per la matematica promozione dei lagunari già nella prossima giornata di BMercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che…Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto... Serie A, ecco quando l’Inter può diventare campione d’Italia: tutte le combinazioni78 punti in classifica quando all’Inter mancano cinque gare, 66 punti per il Napoli quando ai partenopei di partite da giocare ne mancano sei. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lecce-Fiorentina. Il Foggia verso la retrocessione, invasione di campo nella sconfitta di Monopoli; Lecce - Fiorentina. Il Foggia verso la retrocessione, invasione di campo nella sconfitta di Monopoli Calcio: il Bisceglie è promosso in serie D grazie all'Eccellenza marchigiana; Tabellino partita Latina vs Foggia; Pronostici Foggia-Siracusa: Statistiche, Dove in TV 12.04.2026 Serie C. Lecce-Fiorentina. Il Foggia verso la retrocessione, invasione di campo nella sconfitta di Monopoli Calcio: il Bisceglie è promosso in serie D grazie all'Eccellenza marchigianaIl Lecce ha l’obbligo, praticamente, del risultato pieno con la Fiorentina. Ora i salentini sono al terzultimo posto in solitaria, dopo il pareggio fra Cremonese e Torino. Nel posticipo di stasera (or ... noinotizie.it HERACLEA BARLETTA 32ª giornata | Serie D- gir. H 15:00 stadio "P. Zaccheria"- Foggia Uniti verso la meta! - facebook.com facebook