Foggia esonerato il tecnico Barilari In arrivo Cangelosi

Il Foggia ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro la Casertana. La società ha esonerato il tecnico Barilari e ha già in mente di portare in panchina Cangelosi. Anche il direttore sportivo Musa lascia il club. La squadra ora cerca una svolta e si prepara a un nuovo inizio.

Fatale la sconfitta di Caserta per il tecnico del Foggia Enrico Barilari. Nella notte il club ha deciso di esonerarlo e di affidare la panchina a Vincenzo Cangelosi (storico secondo di Zeman), insieme a lui ci sarà anche Giovanni Bucaro nel ruolo di secondo. Con Barilari salta anche il ds Carlo Musa, scelto dal vecchio proprietario Nicola Canonico, al suo posto dovrebbe tornare per la quarta volta Peppino Pavone. Il ds è stato uomo di fiducia della famiglia Casillo negli anni d'oro del Foggia, oggi potrebbe dare una mano ai nuovi proprietari Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto a rilanciare le sorti del club pugliese.

