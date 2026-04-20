Nella partita tra Foggia e Monopoli, sono stati segnalati incidenti che hanno coinvolto i tifosi. Le autorità sportive e gli esponenti delle due squadre hanno condannato gli episodi avvenuti ieri sera. Durante l'incontro, la tifoseria di Foggia ha mostrato entusiasmo e rispetto, distinguendosi per il comportamento pacifico. La questione degli incidenti è stata oggetto di dichiarazioni pubbliche da parte di rappresentanti delle società e delle forze dell'ordine.

“Quanto accaduto ieri sera allo Stadio Veneziani di Monopoli, nel corso della partita tra Monopoli e Foggia Calcio 1920, ci ha profondamente turbato. Come Amministrazione comunale, sentiamo il dovere di prendere posizione e ribadire con chiarezza che episodi come questi sono inaccettabili. Ledono la dignità dello sport, offendono il lavoro di chi – in campo e fuori – si impegna ogni giorno con dedizione, e gettano un’ombra ingiusta su una città che merita ben altro”. Lo affermano la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta dopo gli incresciosi incedenti verificatisi ieri a Monopoli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Foggia non è quella scena, ma la passione di una comunità che tifa con rispetto”

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