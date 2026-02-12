Jacob Elordi spera che Cime Tempestose risvegli quella parte interiore che è più facile nascondere che mostrare che riaccenda la passione nelle persone

Jacob Elordi torna sul grande schermo con un nuovo film, questa volta ispirato a un classico della letteratura. L’attore interpreta un uomo che ha vissuto il dolore, la perdita e un amore impossibile. Elordi spera che questa pellicola possa risvegliare emozioni profonde e far emergere quella parte di sé che spesso si tiene nascosta. È il suo secondo film ispirato a un romanzo famoso, dopo Frankenstein, e anche questa volta cerca di portare sullo schermo una storia intensa e coinvolgente.

Jacob Elordi è al cinema con il suo secondo film ispirato a un romanzo iconico ( dopo Frankenstein, Cime tempestose ), questa volta nei panni di un uomo segnato dal dolore, la perdita e una storia d'amore impossibile. Cime tempestose è arrivato nelle sale come uno dei film più attesi e controversi dell'anno, dopo aver generato critiche per il casting (Jacob Elordi e Margot Robbie, due degli attori più popolari del momento), gli anacronismi (anche nei costumi) e la visione surreale tipica della sua regista, molto lontana dallo stile del celebre romanzo che racconta una relazione tossica, burrascosa e intensa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

