Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Paolo Calabresi in scena con ‘Tutti gli uomini che non sono’

Il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà sabato 7 marzo alle 21 lo spettacolo ‘Tutti gli uomini che non sono’ con Paolo Calabresi, che sarà protagonista della serata. La stagione teatrale 20252026 vede questa rappresentazione nel cartellone, con l’attore che interpreterà il ruolo principale. L’evento si svolgerà nella location di via Arpi, in provincia di Foggia.

Per la stagione 20252026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia sabato 7 marzo alle 21 va in scena Paolo Calabresi con lo spettacolo dal titolo 'Tutti gli uomini che non sono'. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket. Lo spettacolo Lo spettacolo ripercorre l'incredibile storia, realmente accaduta, delle trasformazioni di Paolo in personaggi realmente esistenti. Molti ricordano la straordinaria performance del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio con tutti gli onori dal presidente del Milan, a cui sono succedute molte altre operazioni di trasformismo nel corso degli anni successivi.

Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Paolo Sassanelli in scena con ‘Quanto basta'Nuovo appuntamento con la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e Puglia Culture.

Paolo Calabresi con Tutti gli uomini che non sono in scena a CoratoUn fitto calendario di appuntamenti attraversa la Puglia a inizio marzo, con una programmazione che spazia dalla grande prosa contemporanea ai...

Tutti gli uomini che non sono: Paolo Calabresi al Teatro Giordano di FoggiaLa stagione di prosa organizzata al Teatro Giordano dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e da Puglia Culture prosegue ... immediato.net

Al Teatro Giordano la première di 'Parole', il nuovo cortometraggio di Lorenzo Sepalone e Impegno DonnaSi terrà mercoledì 4 marzo alle 19 presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia, la première di ’Parole’, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Lorenzo Sepalone e prodotto dall’associazione ‘Imp ... foggiatoday.it

