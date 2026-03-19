La procura di Prato ha avviato due inchieste separate, una su Poggianti e l’altra su Belgiorno, entrambe legate a un caso di revenge porn, diffamazione e violenza privata in concorso. Le indagini riguardano presunti comportamenti illeciti che coinvolgono le due persone, senza che siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi o dettagli ulteriori sulle accuse. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

Revenge porn, diffamazione e violenza privata in concorso. Sono le accuse che la procura di Prato diretta da Luca Tescaroli ha mosso nelle 28 pagine di chiusura indagini nei confronti di Andrea Poggianti, ex vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e fuoriuscito da Fratelli di Italia, sospettato di essere l’artefice delle lettere a sfondo sessuale e minatorie inviate a politici locali e nazionali e ad alcune testate giornalistiche per screditare l’immagine di Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio comunale di Prato, e in corsa per le elezioni regionali (da cui si è ritirato). Nella chiusura indagini non compare il nome del secondo indagato, Claudio Belgiorno, uscito da FdI in seguito alla guerra fratricida dentro al partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo scandalo a luci rosse. Le inchieste separate su Poggianti e Belgiorno

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La storia è quella delle lettere anonime recapitate a vari esponenti di Fratelli d’Italia e agli organi di informazione nel periodo tra settembre 2024 e settembre 2025. Se per Poggianti è arrivata la notifica della chiusura delle indagini, nessuna comunicazione è s - facebook.com facebook

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