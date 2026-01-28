La Flotilla si prepara a ripartire tra marzo e aprile, senza Greta Thunberg ma con l’arrivo di Zaki. Le associazioni pro-Palestina stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, sperando di partire presto. La situazione si fa tesa, mentre si susseguono le discussioni sui partecipanti e le modalità di questa nuova iniziativa.

La Flotilla da ormai diverse settimane si sta organizzando per la ripartenza, che a meno di rinvii è prevista tra marzo e aprile. La campagna di arruolamento è iniziata da tempo e le figure cercate sono numerose, ma è soprattutto la propaganda sul territorio in questa fase a giocare un ruolo cruciale. Perché non serve solamente la manovalanza gratuita alla Flotilla, che ottiene grazie ai volontari, è il consenso sul territorio a dover essere coltivato e cercato ma, soprattutto, trovato e per questo servono i volti noti, servono le facce conosciute che hanno saputo catalizzare l'attenzione in questi anni in quell'area politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki. I pro Pal hanno un nuovo volto

Oggi all’Università di Torino si è tenuto un nuovo incontro tra i membri della Flotilla, mentre si avvicina la ripartenza prevista tra marzo e aprile.

Argomenti discussi: La Flotilla verso l’Iran è un vascello fantasma.

Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki: il nuovo incontro all'Università di TorinoTra propaganda ideologica e ricerca di volontari, il progetto punta tutto sulla visibilità mediatica e sul consenso per avere una cassa di risonanza efficace ... ilgiornale.it

