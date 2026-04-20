Dal 24 al 26 aprile 2026 si terrà la quindicesima edizione di FloraCult, che si svolgerà presso gli spazi naturali de I Casali del Pino, nel Parco di Veio. L’evento vedrà la partecipazione di circa 170 espositori provenienti da diverse zone, con l’obiettivo di promuovere il settore del verde e le innovazioni nel campo. La manifestazione si svolgerà in un contesto naturale e aperto al pubblico.

Dal 24 al 26 aprile 2026, gli spazi naturali de I Casali del Pino, situati nel cuore del Parco di Veio, ospiteranno la quindicesima edizione di FloraCult. L’evento, che si svolgerà dalle ore 10:00 fino al calare del sole, propone quest’anno il tema denominato Verde Speranza, trasformando il concetto di sostenibilità da ideale astratto a progetto tangibile basato sulla realtà botanica. La manifestazione nasce dalla visione di Ilaria Venturini Fendi, che coordina l’iniziativa insieme ad Antonella Fornai e Francesco Fornai. Il fulcro del messaggio proposto per questa edizione risiede nel considerare la natura non come un elemento passivo da contemplare, ma come una forza attiva capace di garantire stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FloraCult 2026: 170 espositori per un futuro di verde e innovazione

Notizie correlate

FloraCult 2026: “Verde Speranza”, quando la natura diventa certezzaFloraCult 2026, un evento unico che dal 24 al 26 aprile 2026 torna negli spazi de I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio.

Lucca 2026: 170 espositori e 100 ospiti per il vintageAl Polo Fiere di Lucca, tra il 28 e il 29 marzo 2026, si rinnova l’appuntamento con il mondo del collezionismo e del fumetto attraverso la nona...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: FloraCult 2026: Verde Speranza, quando la natura diventa certezza; Floracult 2026, a Roma il fantastico mondo delle piante; FloraCult - oggiroma.it; FloraCult 2026 a Roma, mostra mercato e sostenibilità.

FloraCult 2026: Verde Speranza, quando la natura diventa certezzaFloraCult 2026, un evento unico che dal 24 al 26 aprile 2026 torna negli spazi de I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio. Aperta dalle 10:00 al tramonto, la manifestazione celebra la sua ... romatoday.it

FloraCult 2026: “Verde Speranza”, quando la natura diventa certezza ift.tt/al3PCct x.com

Local flavours, everyday traditions. At our farm shop, guests can discover our products and a selection from local producers. During @floracult , the shop will be open to enjoy and take home the taste of the countryside. facebook