Concessioni demaniali la replica di Catini | Noi lavoriamo dall’opposizione solo slogan

L’amministrazione comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, risponde alle critiche sull’assegnazione delle concessioni demaniali. Il primo cittadino assicura che l’ente lavora con atti concreti, mentre l’opposizione si limita a lanciare slogan senza proporre soluzioni concrete. La polemica continua, ma per ora il Comune ribadisce di essere impegnato a gestire la questione in modo trasparente.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – “Non c’è alcun silenzio da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Baccini, che lavora con atti concreti mentre dall’opposizione arrivano solo slogan. L’attuale Giunta è la prima ad aver affrontato in maniera strutturata e trasparente una situazione che si trascina da oltre vent’anni, lasciata irrisolta proprio da chi oggi prova a impartire lezioni”, è quanto si legge in un comunicato firmato dal delegato al Demanio marittimo Massimiliano Catini, che replica alle accuse dell’opposizione giunte in mattinata ( leggi qui ). “ La delibera approvata nel settembre 2025, è un atto di indirizzo politico-amministrativo che mette finalmente ordine nel caos normativo e gestionale creato dalla precedente amministrazione di centrosinistra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

I cittadini di Fiumicino chiedono risposte chiare sulle concessioni demaniali abitative.

Il Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026.

