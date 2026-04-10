Una sciatrice di 70 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta sulla pista

ABETONE (PISTOIA) – E’ stata ricoverata a Careggi in gravi condizioni una donna di 70 anni, caduta mentre sciava sulla pista “Zeno Colò”, all’Abetone. L’impatto con il manto nevoso è stato estremamente violento e la sciatrice ha battuto la testa, riportando un trauma cranico. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di San Marcello Pistoiese e un’ambulanza della Misericordia di Abetone. La donna è rimasta sempre vigile e cosciente durante le manovre di stabilizzazione. Per accelerare i tempi, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. L’elicottero è atterrato in quota, prendendo in carico la paziente per il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Abetone: sciatrice cade sulla pista Zeno Colò sbattendo la testa. E’ grave. Trasportata a Careggi con l’Elisoccorso

Grave incidente sulla SS 73 ad Anghiari: cinque feriti, uno trasferito in elisoccorso a CareggiOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...

Grave incidente stradale su Via Volterrana: giovane trasferita a Careggi con l’elisoccorsoQuesta mattina, venerdì 16 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Volterrana, nel tratto tra Cerbaia e Chiesanuova a San...

Incidente sulla pista da sci all’Abetone, grave una 70enneGrave incidente nella mattinata del 10 aprile sulla pista Zeno Colò all’Abetone, dove una donna di 70 anni è rimasta seriamente ferita dopo una caduta durante una discesa. Secondo quanto riferito, la ... gonews.it

Violenta caduta sulle piste da sci, donna ricoverata con grave trauma cranicoNonostante la donna sia rimasta sempre vigile e cosciente durante le manovre di stabilizzazione, la natura dell'infortunio ha suggerito massima cautela. La paziente è stata trasferita all’ospedale Car ... lanazione.it