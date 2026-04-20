Fiume Sarno conceria sequestrata continua a inquinare | denunciato imprenditore

A Solofra, i Carabinieri Forestali hanno denunciato un uomo di 46 anni, proprietario di una conceria, per aver rimosso i sigilli giudiziari e aver continuato a operare clandestinamente. La sua attività ha comportato scarichi illegali nel fiume Sarno, nonostante il sequestro dell'impianto. Le autorità hanno constatato che l’imprenditore ha violato le restrizioni imposte, mantenendo in funzione l’azienda e contribuendo all’inquinamento del corso d’acqua.

A Solofra, i Carabinieri Forestali hanno denunciato un 46enne, titolare di una conceria, per aver deliberatamente violato i sigilli giudiziari apposti all'azienda, proseguendo in clandestinità l'attività produttiva e i conseguenti scarichi illeciti nel bacino del fiume Sarno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciariaAvellino: sequestrato opificio per concia abusiva e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al... Ambiente: inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda e denunciato titolareI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del... Contenuti di approfondimento Conceria sequestrata continuava ad inquinare il fiume SarnoL'azienda era stata posta sotto sequestro nel 2021 per scarichi illeciti nel fiume Sarno e nell'atmosfera, ma il titolare della conceria di Solofra, in provincia di Avellino, aveva proseguito nelle at ... ansa.it Avellino, conceria sequestrata nel 2021 continuava a inquinare il fiume Sarno: denunciato imprenditoreNonostante lo stop, continuava a inquinare. Protagonista del fatto, un'azienda posta sotto sequestro nel 2021 per scarichi illeciti nel fiume Sarno e nell'atmosfera. Il titolare ... ilmattino.it