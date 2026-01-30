Ambiente | inquinamento del fiume Sarno sequestrata un’azienda e denunciato titolare

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno sequestrato un’azienda e denunciato il titolare. I controlli sono stati fatti per fermare l’inquinamento del fiume Sarno, che da mesi preoccupa i residenti e le autorità. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato violazioni ambientali gravi e hanno deciso di intervenire subito.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra presso la sede operativa di un’azienda dedita alla fabbricazione e manutenzione di macchine e apparecchiature per l’industria, cuoio e pelli. Nello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti contenenti olii esausti, materiale ferroso e bombolette di gas. Si rinveniva inoltre, nel retro del capannone un impianto di lavaggio per attrezzature con utilizzo di acque non conforme alla normativa. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Ambiente: inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda e denunciato titolare Approfondimenti su Sarno Inquinamento Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno sequestrato un’azienda a Solofra. Solofra, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'azienda I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno sequestrato un’azienda a Solofra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sarno Inquinamento Argomenti discussi: I fiumi più inquinati in Italia; Un fiume di sterco: nuovo allarme per l’inquinamento della Sarca; Sversamenti di letame nel fiume da oltre 5 anni: basta (VIDEO e FOTO), le associazioni: L'azienda riceve pure contributi pubblici? E' un danno sociale, non solo ambientale; Il tunnel Sistema Riachuelo 3 e i mondi sotterranei nella cultura. Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata azienda a Solofra: denunciato il titolareProseguono i controlli a tutela dell’ambiente e della salute pubblica lungo il bacino del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i militari dell’Arma territoriale, ... irpiniaoggi.it Inquinamento fiume Sarno: sequestro e denuncia dei carabinieriControlli dei carabinieri del nucleo forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno. Blitz a Solofra ne ... corriereirpinia.it (Agen Food) - Roma, 29 gen. - Meno plastica, più buone pratiche e attenzione all'ambiente per ridurre ulteriormente l'inquinamento da plastica, stimolare la partecipazione, la raccolta differenziata e il riciclo, intensificando le attività di educazione e sensibilizza - facebook.com facebook #TG2000 - #Inquinamento atmosferico: allarme #smog nelle città #21gennaio #clima #Ambiente #PM10 #aria #NEWS #TV2000 @tg2000it @Legambiente x.com

