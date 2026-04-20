Fisco a due velocità | Sinalp Sicilia e Rete Sociale Attiva denunciano l’inerzia dei comuni sulla rottamazione-quinquies

Il Sinalp Sicilia e l’Associazione Rete Sociale Attiva Sicilia hanno diffuso un comunicato in cui segnalano la mancata reazione dei comuni riguardo alla procedura di rottamazione-quinquies. Le organizzazioni affermano che l’inerzia amministrativa sta creando disparità nel trattamento fiscale tra i contribuenti, evidenziando un problema che coinvolge direttamente i lavoratori e i cittadini. La denuncia si concentra sulla necessità di interventi più rapidi e decisi da parte delle autorità locali.

Il Sinalp Sicilia, sindacato autonomo dei lavoratori, e l’Associazione Consumatori “Rete Sociale Attiva Sicilia”, lanciano un grido d’allarme che è, al contempo, una denuncia politica e sociale senza appello. La mancata o gravemente ritardata adesione del Comune di Palermo e di gran parte delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rottamazione-quinquies, il Sinalp denuncia: "Basta ritardi"La Segreteria Regionale SINALP Sicilia esprime profonda preoccupazione e ferma condanna nei confronti della stragrande maggioranza dei Comuni... Rottamazione quinquies dei Comuni, cosa cambia per Imu e Tari: l’appello di GiorgettiGiancarlo Giorgetti chiama, ai Comuni la facoltà di rispondere: la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali potrebbe aprirsi presto anche...