Rottamazione-quinquies il Sinalp denuncia | Basta ritardi

Il Sinalp Sicilia denuncia i ritardi dei Comuni nell'adozione dei regolamenti per la Rottamazione-quinquies, che rischiano di bloccare i pagamenti delle cartelle esattoriali. La maggior parte dei municipi dell’isola non ha ancora completato le procedure, nonostante la legge di bilancio 2026 abbia definito chiaramente le scadenze. Questa situazione crea confusione tra i contribuenti e può portare a ulteriori ritardi nei rimborsi.

La Segreteria Regionale SINALP Sicilia esprime profonda preoccupazione e ferma condanna nei confronti della stragrande maggioranza dei Comuni siciliani che, ad oggi, non hanno ancora adottato i regolamenti necessari per l’adesione alla Rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025). La norma nazionale offre una possibilità concreta per sanare i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Una misura che permette ai cittadini di pagare solo il capitale residuo, cancellando sanzioni, interessi di mora e sovratasse che, negli anni, hanno reso molte cartelle esattoriali letteralmente insostenibili.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La rottamazione quinquies permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando di condizioni agevolate e della sospensione di sanzioni e interessi.

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di aderire alla Rottamazione Quinquies.

