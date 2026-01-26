Rottamazione quinquies dei Comuni cosa cambia per Imu e Tari | l’appello di Giorgetti

La possibile estensione della rottamazione quinquies alle amministrazioni comunali potrebbe influire su Imu e Tari. Giancarlo Giorgetti invita i Comuni a valutare questa opportunità, che consentirebbe di definire i debiti fiscali pendenti con modalità agevolate. Questa misura, ancora in fase di discussione, potrebbe rappresentare un’alternativa utile per gli enti locali nel risanare le proprie finanze.

Giancarlo Giorgetti chiama, ai Comuni la facoltà di rispondere: la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali potrebbe aprirsi presto anche agli enti locali. Il ministro dell'Economia spinge affinché anche i sindaci utilizzino la definizione agevolata per smaltire l'accumulo di crediti che, soprattutto a livello comunale, si trascina da decenni. Chi può aderire alla rottamazione quinquies. La rottamazione quinquies, introdotta con l'ultima legge di Bilancio, consente ai contribuenti di regolarizzare cartelle arretrate dal 2000 al 2023 pagando il solo debito originario, con interessi ridotti al 3% annuo e senza sanzioni.

Tasse comunali Salento: rottamazione di sanzioni e interessi Imu e Tari. Ecco i Comuni che aderiscono: come funzionaLa rottamazione di sanzioni e interessi di mora su IMU e Tari è una misura adottata da diversi comuni del Salento.

Rottamazione quinquies, l'appello dell'Unione nazionale cosumatori a 404 Comuni calabresiL’Unione Nazionale Consumatori Calabria ha rivolto un appello ai 404 Comuni della regione riguardo alla rinnovata richiesta di rottamazione quinquies.

