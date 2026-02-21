Pisani e Patel insieme contro il cybercrime Ecco la lettera di intenti tra Polizia e Fbi

Venerdì mattina, il prefetto Vittorio Pisani e Kashyap Patel dell’Fbi hanno firmato una lettera di intenti per rafforzare la collaborazione contro il cybercrime. La firma avviene in un momento in cui i crimini informatici aumentano e richiedono risposte coordinate. La collaborazione tra le forze di sicurezza italiane e statunitensi punta a condividere informazioni e strategie per contrastare attacchi digitali sempre più sofisticati. La stretta collaborazione mira a migliorare la sicurezza di cittadini e imprese.

© Formiche.net - Pisani e Patel insieme contro il cybercrime. Ecco la lettera di intenti tra Polizia e Fbi