Pisani e Patel insieme contro il cybercrime Ecco la lettera di intenti tra Polizia e Fbi
Venerdì mattina, il prefetto Vittorio Pisani e Kashyap Patel dell’Fbi hanno firmato una lettera di intenti per rafforzare la collaborazione contro il cybercrime. La firma avviene in un momento in cui i crimini informatici aumentano e richiedono risposte coordinate. La collaborazione tra le forze di sicurezza italiane e statunitensi punta a condividere informazioni e strategie per contrastare attacchi digitali sempre più sofisticati. La stretta collaborazione mira a migliorare la sicurezza di cittadini e imprese.
Venerdì mattina il Capo della Polizia e Direttore Generale della Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani e il Direttore dell’Fbi, Kashyap Patel, hanno sottoscritto una lettera di intenti tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Fbi in materia di cybercrime. All’incontro per la firma erano presenti l’Ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, il direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, il prefetto Alessandro Giuliano, il direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione, Lucio Pifferi e il direttore della Direzione Centrale della Polizia scientifica e della sicurezza cibernetica, Luigi Rinella.🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti discussi: Dipartimento di Ps e Fbi, accordo per la lotta al cybercrime.
