Olimpiadi la lettera di una mamma contro i bus sostitutivi | Obbliga i ragazzi ad aspettare tre quarti d' ora

La mamma di un ragazzo proteste contro i bus sostitutivi usati durante le Olimpiadi. In una lettera al sindaco, Natalia Colosimo denuncia che i ragazzi devono aspettare fino a 45 minuti per il trasporto, creando disagi e preoccupazioni tra genitori e studenti. La situazione sta creando malumore in città, mentre le autorità cercano di gestire il servizio in vista degli eventi olimpici.

La donna ha scritto al sindaco di Abbadia Lariana: "Bastava inserirli in fasce orarie già esistenti. Mi auguro che lei possa intervenire" Con la presente mail ci tenevo a evidenziare una grave problematica in merito alle Olimpiadi e di conseguenza al trasporto locale. Allego il file con gli orari dei bus sostitutivi, che oggettivamente non rispecchiano gli attuali. Ossia mi spiego meglio, gli orari di partenza da Lecco per Abbadia sono ogni 15' (es. h 12.15, h 13.15, ecc.). Come evidenziato dal file in allegato le partenze dal capoluogo sono alle h 14.44, 15.44, ecc. Sicuramente chi ha stilato gli orari l’ha fatto a caso, senza aver mai preso i mezzi pubblici! I ragazzi che frequentano le scuole terminano le lezioni tra le h 13 e le h 14,capisce bene che starebbero 45 minuti in giro per Lecco, con conseguente ritardo per il rientro (pranzo, studio, attività sportive).🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Transport

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Transport

Argomenti discussi: Scuole chiuse per le Olimpiadi, lettere al prefetto: Non è una buona soluzione; Olimpiadi, il caso curling arriva al Coni. Gonin: Traditi i principi sul conflitto di interessi; Romei: esclusione dalla Olimpiadi Invernali, lettera di considerazioni di Eros Gonin agli organi preposti; Olimpiadi invernali, a Trento la rivolta dei baristi contro il passaggio dei tedofori: Lasceremo i tavolini, meglio la multa.

Scuole chiuse per le Olimpiadi, lettere al prefetto: Non è una buona soluzioneDiversi gli appelli al prefetto di Milano per chiedere di ripensare alla decisione di chiudere le scuole all'interno della circonvallazione della 90/91 in occasione della Cerimonia di apertura dei Gio ... milanotoday.it

Olimpiadi, siti sotto accusa non offrono più i biglietti a prezzi gonfiati. Prevenzione funzionaViagogo e StubHub rimuovono l’offerta di ingressi maggiorati dopo l’indagine dei Finanzieri di fine 2025 e la formale contestazione del Garante che ha aperto due procedimenti ... msn.com

Ice: ricatto in Minnesota, proteste al Sundance festival, agenti a Cortina La destra contro Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Cosa leggere per il giorno della memoria Una lettera sugli abusi al Teatro Due di Parma Domani esce il numero 1 de La fi facebook

Se guarderete il pattinaggio alle Olimpiadi, pensate anche a tutto quello che gli atleti, e soprattutto le atlete, sono costrette a subire. Non gli infortuni, i sacrifici, scontati a certi livelli, ma il mobbing, le molestie, le violenze fisiche, psicologiche, spesso sessuali, i x.com