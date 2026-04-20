Stanotte, intorno alle 2, un passante è stato vittima di una rapina in via Guelfa a Firenze. Un uomo ha minacciato e colpito la vittima con una catena, portando via un cellulare e 650 euro in contanti. La scena si è svolta in pieno centro, senza che ci siano state altre persone coinvolte o testimoni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

FIRENZE – Rapina la notte scorsa, intorno alle 2 di oggi 20 aprile 2026, in via Guelfa. Ha minacciato e colpito un passante con una catena portando via cellulare e 650 euro in contanti. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono in corso. Il rapinatore, secondo una prima ricostruzione, ha minacciato la vittima con una catena. Dato che la vittima avrebbe opposto un rifiuto, l’aggressore lo ha colpito sferrandogli un forte colpo con la catena a una gamba e portandogli via soldi e telefono portatile. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova con ferite lievi. Alla polizia ha detto che l’aggressore è un connazionale, un altro immigrato dalla Romania.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: rapinato stanotte in via Guelfa. Colpito con una catena, gli sono stati portati via 650 euro e il cellulare

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