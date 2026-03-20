Un turista americano di 21 anni è stato rapinato nel centro di Firenze e colpito con una spranga. L’episodio è avvenuto il 20 marzo 2026 e ha coinvolto l’aggressione durante il tentativo di furto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando eventuali testimoni. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Firenze, 20 marzo 2026 – Colpito con una spranga per rapina, nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni. E’ successo la notte scorsa dopo le 2. La polizia ha trovato la vittima della rapina in stato confusionale in via della Spada e lo ha fatto soccorrere dal 118. Secondo quanto ricostruito, due persone lo avevano colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare. Dopo averlo colpito, il 21enne non ha potuto più opporre resistenza e difendere i suoi soldi così gli hanno portato via il bottino, il portafogli e il telefono. II 118 lo ha ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova in codice di urgenza giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane turista americano rapinato in centro a Firenze, colpito con una spranga

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