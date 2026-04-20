firenze ragazzo accoltellato alla fermata della tramvia

Nella serata di domenica 19 aprile, intorno alle 23:30, un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un coltello presso una fermata della tramvia nella zona della Fortezza da Basso a Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione.

Firenze, 20 aprile 2026 – Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a una fermata della tramvia. È successo intorno alle 23:30 di ieri, domenica 19 aprile, in zona Fortezza da Basso. Il giovane, secondo quanto ricostruito, era insieme a un amico alla fermata ‘ Strozzi Fallaci ’ quando si è allontanato per parlare con un ragazzo. La vittima, secondo le testimonianze raccolte, dopo un breve colloquio, è stato ferito a un braccio con la lama, poi l’aggressore è fuggito. Su segnalazione al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile dell’aggressione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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