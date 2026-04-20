Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia

Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, intorno alle 23.30, si è verificato un episodio di violenza nei pressi della fermata della tramvia Strozzi Fallaci, vicino alla Fortezza da Basso a Firenze. Un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello dopo un breve colloquio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le indagini e i soccorsi.

FIRENZE – Una serata di violenza, l’ennesima, si è consumata ieri (19 aprile) intorno alle 23,30 alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci nei pressi della Fortezza da Basso, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al termine di un breve colloquio. La vittima, che si trovava in compagnia di un amico, si era allontanata dal gruppo per avvicinare un giovane, apparentemente per scambiare due parole. Il confronto, tuttavia, è degenerato in pochi istanti: dopo uno scambio verbale, l’aggressore ha estratto una lama e ha ferito il 23enne a un braccio, dileguandosi immediatamente nel buio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Careggi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia Notizie correlate Tentativo di rapina: 43enne accoltellato alla fermata della tramviaUn uomo di 43 anni è stato ferito nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, nei pressi della fermata Rosselli della linea 2 della tramvia, in viale... Leggi anche: Firenze, muore per un malore alla fermata della tramvia di prima mattina Altri aggiornamenti Temi più discussi: Accoltellato a una fermata della tramvia a Firenze, indagini; Uomo accoltellato al torace e all'addome durante una rapina in strada; Lite fuori da discoteca degenera, ferito un giovane. Accoltellato a una fermata della tramvia a Firenze, indaginiAccoltellato a una fermata della tramvia di Firenze un 23enne che poi è stato ricoverato all'ospedale di Careggi. E' accaduto ieri sera, intorno alle 23,30 in zona Fortezza da Basso. La vittima, ... ansa.it Firenze, tramvia: ferito a coltellate nella notte alla fermata Strozzi-Fallaci. E’ l’ennesima aggressione in cittàUn 23enne è stato accoltellato a una fermata della tramvia, ieri sera, intorno alle 23,30 in zona Fortezza da Basso. La vittima, secondo quanto ricostruito, era in compagnia di un amico alla fermata ' ... firenzepost.it Giornata del libro, iris e ingresso al museo per chi acquista in librerie indipendenti di Firenze x.com “Sto morendo aiutatemi”: Avvocatura dello Stato ricorre contro la condanna inflitta a gennaio all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. “Non pensavamo che lo Stato facesse ricorso, dopo che 48 gi - facebook.com facebook