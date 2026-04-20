Firenze | multate per un presidio davanti a Fratelli d’Italia in piazza Tanucci

A Firenze, alcune persone sono state multate per aver organizzato un presidio davanti alla sede di un partito politico senza aver ottenuto l'autorizzazione necessaria. L'episodio si è verificato in piazza Oberdan, dove le forze dell'ordine hanno applicato sanzioni a chi si trovava sul posto. La manifestazione si è svolta senza il permesso richiesto, portando alle multe previste dalla legge.

FIRENZE – Multate per un presidio non autorizzato davanti alla sede di Fratelli d’Italia, a Firenze, in piazza Oberdan. A ricevere la sanzione, dopo che l’articolo 18 del Tulps è stato depenalizzato, Silvia Fruzzetti e Chiara Pastacaldi del partito dei Carc, un caso simile a quello di piazza Tanucci per le proteste in occasione dell’inaugurazione della sede di Futuro nazionale alla presenza di Roberto Vannacci. “Siamo state raggiunte da una multa che c’è stata notificata dalla Digos che va dai 1000 ai 10.000 euro”, dice Fruzzetti, segretaria della federazione toscana. Aggiungendo: “Abbiamo realizzato uno striscione, girato un video per social per denunciare le politiche del governo Meloni e la complicità nel genocidio del popolo palestinese”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: multate per un presidio davanti a “Fratelli d’Italia”, in piazza Tanucci Notizie correlate "Firenze Antifa" in Piazza TanucciTra criminalizzazione del dissenso e remigrazione, negazionismo climatico e nazionalismo venato di suprematismo, emerge una visione del mondo... Firenze, piazza Tanucci si mobilita: colletta per i 4 attivistiUn centinaio di persone si è riunito ieri in piazza Tanucci a Firenze per manifestare la propria vicinanza ai quattro attivisti colpiti da sanzioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Firenze, multati per il pranzo in piazza contro Vannacci; Firenze, pesanti multe ai cittadini che hanno protestato contro Vannacci; In protesta contro Vannacci, multe ai manifestanti: Il Comune ci sostenga. Futuro nazionale: Pronti a un confronto; Multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci: Assurdo, è un segnale molto preoccupante. Firenze: multate per un presidio davanti a Fratelli d’Italia, in piazza TanucciFIRENZE – Multate per un presidio non autorizzato davanti alla sede di Fratelli d’Italia, a Firenze, in piazza Oberdan. A ricevere la sanzione, dopo che l’articolo 18 del Tulps è stato depenalizzato, ... firenzepost.it In protesta contro Vannacci, multe ai manifestanti: Il Comune ci sostenga. Futuro nazionale: Pronti a un confrontoLa risposta corretta è riaprire gli spazi, creare socialità e vivere la città unendo competenze e sensibilità, spiegano dal comitato Tanucci piazza aperta ... lanazione.it Firenze, ragazzo accoltellato alla fermata del tram Strozzi-Fallaci x.com “Sto morendo aiutatemi”: Avvocatura dello Stato ricorre contro la condanna inflitta a gennaio all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. “Non pensavamo che lo Stato facesse ricorso, dopo che 48 gi - facebook.com facebook