Sperone via Sacco e Vanzetti in stato di abbandono

Da diversi mesi, la via Sacco e Vanzetti nel quartiere Sperone si trova in uno stato di totale abbandono, con strade che appaiono trascurate e poco curate. La situazione è stata segnalata più volte senza che siano stati presi interventi concreti per sistemare la zona. La strada, abitualmente frequentata da residenti e passanti, si presenta oggi in condizioni di degrado e incuria.

Segnalo lo stato di totale abbandono in cui versa da mesi la via Sacco e Vanzetti nel quartiere Sperone. Erbacce che stanno diventando dei boschi, transenne eterne, marciapiedi quasi del tutto impraticabili. .🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Il cimitero in stato di abbandono"Con un video sui social il candidato delle coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni a Comacchio, Walter Cavalieri Foschini, denuncia lo... Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubbliciSono quelli del TFR, che possono essere restituiti dopo alcuni mesi, ma per via di negligenze e lentezze si accumula un ritardo di anni Tre milioni e...