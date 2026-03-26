Maurizio Gasparri si è dimesso dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione arriva dopo che sono state raccolte 14 firme contro di lui da parte di alcuni senatori del partito. La sua uscita dalla carica è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della decisione.

Un'altra testa. Maurizio Gasparri si è dimesso. Per volere di Forza Italia, dei senatori, il capogruppo degli azzurri in Senato ha lasciato il suo ruolo. Il punto all'ordine del giorno della riunione dei senatori di Forza Italia, convocata per le 16:30 a Palazzo Madama, è uno solo: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". Le firme raccolte per fargli lasciare la carica sono in tutto 14, su un totale di 20 senatori. Tra queste, ci sono anche quelle di due ministri azzurri: Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. Manca solo la firma pesante della ministra Anna Maria Bernini. L'uscita di Gasparri è stata lampo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gasparri "sfiduciato": si dimette. Sono 14 le firme contro di lui

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