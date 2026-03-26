Quattordici senatori hanno firmato una mozione di sfiducia nei confronti di Maurizio Gasparri, portandolo alla fine del suo incarico di capogruppo di Forza Italia. Secondo fonti interne al partito, Gasparri dovrebbe lasciare il ruolo nelle prossime ore. La decisione si inserisce in un clima di tensione tra i membri del partito, che hanno manifestato il loro dissenso attraverso le firme raccolte.

Dopo il pressing del partito si attende a breve il passo indietro del senatore, che lascerà la carica di capogruppo. Al suo posto dovrebbe andare Stefania Craxi. Manca solo la firma della ministra Bernini Un'altra testa. Maurizio Gasparri, per volere di Forza Italia, dei senatori, sta per lasciare il ruolo di capogruppo. Le firme per fargli lasciare la carica sono salite a 14. Manca solo la firma pesante della ministra Anna Maria Bernini. L'uscita di Gasparri è data a ore, secondo fonti di FI. Al Foglio il senatore risponde: "Nessun commento". A spingere per l'uscita c'è la famigòia Berlusconi. Da ieri sera circola la voce che sia stato Claudio Lotito, che tuttavia ha smentito, a portare avanti la raccolta delle firme. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gasparri "sfiduciato". Sono 14 le firme contro di lui. In FI: "Lascia tra poche ore"

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