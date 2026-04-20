A Firenze, le prenotazioni di affitti turistici sono diminuite tra il 60 e il 80 per cento a causa della guerra in Iran. La denuncia proviene da un rappresentante del settore che evidenzia una riduzione significativa nelle richieste di alloggi di livello medio-alto. La situazione sta influenzando il mercato locale, con conseguenze dirette sui proprietari e sulle attività del settore turistico nella città. La tendenza si è verificata recentemente, in concomitanza con le tensioni internazionali.

“Il turismo di lusso è il primo a fermarsi quando aumenta l’incertezza-prosegue Fagnoni- perché si tratta di una clientela internazionale molto attenta al contesto geopolitico e alla percezione di sicurezza globale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, affitti turistici: prenotazioni in calo fra 60 e 80% per guerra in Iran. La denuncia di Fagnoni

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