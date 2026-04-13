Fiorentina-Lazio | Vanoli affronta Sarri per la fuga salvezza probabili formazioni e tv

Il match tra Fiorentina e Lazio si avvicina, con entrambe le squadre impegnate in una lotta per evitare la retrocessione. La partita si gioca in un momento di crisi per entrambe, dopo un avvio di stagione che non ha rispettato le aspettative iniziali. Le probabili formazioni sono state annunciate e la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida si svolge in una fase cruciale del campionato di Serie A.

Firenze 12 aprile 2026 – Erano decisamente diverse le aspettative per entrambe a inizio stagione, ma oggi la realtà racconta di una stagione di Serie A in cui Fiorentina e Lazio sono due delle grande insoddisfatte del campionato. La Fiorentina voleva consolidarsi in Europa e dopo la quarta qualificazione consecutiva in Conference League cercava qualcosa di più, ma oggi deve completare la sua fuga definitiva dalla zona rossa. La Lazio invece dopo aver mancato l'appuntamento con le coppe continentali puntava un pronto ritorno ma al momento è molto lontana dal settimo posto, rendendo questa qualificazione tramite campionato un'ipotesi remota....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lazio: Vanoli affronta Sarri per la fuga salvezza, probabili formazioni e tv Fiorentina-Parma, obiettivo salvezza. Probabili formazioni e dove vederla in tvFirenze, 8 marzo 2026 – Ennesimo punto di svolta, oppure no? I tifosi viola (dotati di enorme quantità di pazienza) si chiedono cosa porterà questa... Verona-Fiorentina, è sfida salvezza: probabili formazioni e dove vederla in tvFirenze, 4 aprile 2026 – Archiviata la catastrofica parentesi della Nazionale (dove, comunque, il viola Kean è stato tra i pochi a salvarsi) torna il...