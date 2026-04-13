Fiorentina | contro la Lazio possibile scatto-salvezza Ma mancano troppi titolari Vanoli tace e nasconde i convocati Formazioni

La Fiorentina si prepara a una partita decisiva contro la Lazio, con l’obiettivo di compiere un passo importante verso la salvezza. Tuttavia, la squadra dovrà fare i conti con l’assenza di diversi titolari, mentre l’allenatore non ha ancora comunicato ufficialmente i convocati. L’andamento delle ultime giornate, con le sconfitte di Lecce e Cremonese, ha aperto nuove possibilità per i toscani di raggiungere l’obiettivo in anticipo.

Le sconfitta del Lecce a Bologna e quella della Cremonese a Torino, spalancano alla Fiorentina la strada verso la salvezza anticipata. In mezzo c'è un ostacolo: la Lazio di Maurizio Sarri. Che stasera al Franchi (ore 20,45, diretta su Dazn) non verrà a fare una passeggiata. E troverà una Fiorentina senza molti titolari: una volta si chiamava "formazione rimaneggiata". Il problema? Vanoli dovrà fare a meno di Fagioli e Gudmundsson squalificati. Kean e Solomon ci dovrebbero essere ma pare vadano in panchina, così come Parisi (per lui l'alternativa sarebbe un posto in tribuna). Non è nemmeno detto che giochi Gosens: si ipotizza l'impiego dall'inizio del giovane Balbo L'articolo Fiorentina: contro la Lazio possibile scatto-salvezza.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: contro la Lazio possibile scatto-salvezza. Ma mancano troppi titolari. Vanoli tace e nasconde i convocati. Formazioni Fiorentina-Lazio: Vanoli affronta Sarri per la fuga salvezza, probabili formazioni e tvFirenze 12 aprile 2026 – Erano decisamente diverse le aspettative per entrambe a inizio stagione, ma oggi la realtà racconta di una stagione di Serie... Fiorentina-Lazio, Vanoli a caccia di punti salvezza: il pronosticoROME, ITALY - JANUARY 07: Toma Basic of Lazio shoots at goal during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on... POST LAZIO-FIORENTINA: UN GRANDE PUNTO CON UN GRANDE RAMMARICO