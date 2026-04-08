Fiorentina Vanoli | Domani non sarà la gara più importante della stagione Kean? Vi spiego
Alla vigilia della partita di Conference League contro il Crystal Palace, l’allenatore della Fiorentina ha parlato della sfida in conferenza stampa, sottolineando che non sarà la gara più importante della stagione. Ha inoltre commentato la situazione di Kean, offrendo dettagli sulla sua condizione e sul ruolo che potrebbe avere nella partita. La squadra si prepara ad affrontare l’impegno, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione in vista della trasferta.
Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Crystal Palace Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha presentato la partita e le sue insidie in conferenza stampa. Di seguito le sue considerazioni: “Per loro alzare la FA Cup ha rappresentato un traguardo enorme. Glasner ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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