Fiorentina Vanoli | Domani non sarà la gara più importante della stagione Kean? Vi spiego

Alla vigilia della partita di Conference League contro il Crystal Palace, l’allenatore della Fiorentina ha parlato della sfida in conferenza stampa, sottolineando che non sarà la gara più importante della stagione. Ha inoltre commentato la situazione di Kean, offrendo dettagli sulla sua condizione e sul ruolo che potrebbe avere nella partita. La squadra si prepara ad affrontare l’impegno, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione in vista della trasferta.