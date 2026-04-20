Fiorentina Vanoli | In altri momenti avremmo perso Ora va meglio

Il tecnico della squadra toscana ha commentato la situazione attuale, spiegando che in passato avrebbe potuto temere di perdere dopo un calendario così fitto di partite. Ha aggiunto che la squadra sta affrontando meglio questo periodo, anche se all’inizio era preoccupato di dover giocare subito dopo impegni ravvicinati come la Conference League e il confronto con la Lazio.

LECCE – “La mia preoccupazione era venire qui dopo la serie di impegni ravvicinati tra Conference League e la partita con la Lazio. Siamo entrati con la testa giusta, in altri tempi oggi avremmo perso. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica a salire, ma faccio i complimenti ai ragazzi”. Così Paolo Vanoli dopo il pareggio tra Lecce e Fiorentina. Aggiungendo: “Nel girone di ritorno siamo diventati squadra. L’alternanza delle prestazioni in Conference era dettata dalla situazione in campionato. Stasera le insidie non mancavano e nella ripresa siamo riusciti a stare dentro la partita, nonostante la fatica – aggiunge il tecnico viola -. Nel calcio di oggi, il sistema di gioco può variare all’interno della stessa partita.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Fiorentina, Vanoli: Ora siamo più squadra, da gennaio cambiato marcia

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