L’allenatore della squadra di calcio ha commentato la partita appena conclusa, sottolineando che la sua squadra è stata condannata dagli episodi, anche se ha giocato meglio rispetto alla gara precedente a Verona. Ha inoltre affermato che il Crystal Palace possiede grande qualità e ha sviluppato molto bene il proprio gioco, lasciando intendere che la sconfitta a Londra non sia attribuibile esclusivamente alle prestazioni della sua squadra.

LONDRA – Paolo Vanoli sorprendente, non ha tanti argomenti per giustificare la secca sconfitta di Londra. Dice: “Il Crystal Palace ha grande qualità e l’ha sviluppata molto bene. Avevamo approcciato benissimo la partita, il rigore ci ha destabilizzato e siamo usciti dalla gara, subendo il secondo gol. Nella ripresa abbiamo giocato con grande personalità, ci è mancato il gol che poteva riaprire la gara e abbiamo concesso troppo nel finale”. E ancora: “L’unica arrabbiatura l’abbiamo avuta nel finale, quando abbiamo subito il tris e abbiamo rischiato di subire il quarto gol, che avrebbe compromesso tutto. Non mi aspettavo qualcosa di diverso dalla squadra, abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra molto superiore e di Premier League, che ci ha insegnato come crescere in futuro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Condannati dagli episodi, abbiamo giocato meglio stasera che a Verona”

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