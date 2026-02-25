Fiorentina Vanoli | Lo Jagiellonia gioca bene Sottovalutiamo troppo gli altri campionati

Interpretare bene il secondo round e avere continuità perché "vincere aiuta a vincere". Paolo Vanoli per il ritorno di domani al Franchi contro i polacchi dello Jagiellonia mette l’accento sulla mentalità che dovrà avere la sua Fiorentina, dopo aver vinto per 3-0 all’andata: "Il passaggio del turno è l’obiettivo da raggiungere con la testa giusta, considerando il risultato di una settimana fa. Sarà necessario mettere il focus su questo e lo considero un esame davvero importante". I viola arrivano dal successo in campionato contro il Pisa e trovare la continuità nelle due competizioni diventa fondamentale sia in ottica salvezza che in Coppa: "Ogni momento serve per crescere - aggiunge Vanoli - e noi dobbiamo migliore nel gestire gli ultimi minuti, cosa che stiamo facendo con maggiore tranquillità però anche con il Pisa siamo passati dal potenziale 2-0 a un brivido per il pareggio dei nerazzurri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

