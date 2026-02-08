Il Lecce vince nel finale la Fiorentina scivola a -3 dalla zona salvezza

Nel recupero di Fiorentina-Torino, i viola subiscono un gol al 94’ e si fanno male da soli, mentre il Lecce segna all’89’ e conquista tre punti d’oro contro l’Udinese. La squadra di Italiano scivola a tre punti dalla zona salvezza, mentre i salentini si avvicinano alla salvezza con una vittoria importante.

C'è chi prende gol al 94' ( i viola in Fiorentina-Torino ) e chi lo segna all'89' (il Lecce nella gara contro l'Udinese): il disastroso fine settimana per i gigliati è servito. Già, perché con il gol del 2-1 di Banda al 90' di Lecce-Udinese (tra l'altro un gran bel gol su punizione) la Fiorentina (18 punti), incapace di battere in casa un Torino dimesso, scivola a -3 dalla zona salvezza, occupata appunto dai salentini (21 punti) che, oltretutto, sono in vantaggio rispetto ai viola avendo espugnato il "Franchi" in una delle pagine più imbarazzanti di questo assurdo campionato gigliato. Tra l'altro, anche il 2-2 finale di Firenze è nato da una punizione corretta in gol da Maripan di testa.

