La Fiorentina si presenta a Lecce senza Kean, ancora assente, e con Fortini e Parisi indisponibili. La squadra di Paolo Vanoli dovrà affrontare la trasferta con diverse assenze, mantenendo un organico ridotto rispetto alle scorse partite. Nessun altro giocatore si è aggiunto alla lista degli infortunati, lasciando il tecnico con poche opzioni disponibili per l’undici titolare. La partita si avvicina e la rosa viola si prepara a scendere in campo con le assenze confermate.

FIRENZE – Emergenza che non accenna a rientrare per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che si prepara alla delicata trasferta di Lecce ancora una volta in formazione ridotta. Il tecnico viola ha diramato la lista dei 24 convocati, dalla quale emerge ancora l’assenza pesante di Moise Kean. L’attaccante della Nazionale, frenato da un fastidioso e persistente problema alla tibia, è costretto a saltare il terzo impegno consecutivo, dopo le due sfide di Conference League contro il Crystal Palace e il match di campionato contro la Lazio. Oltre a Kean, l’infermeria resta affollata anche per altri due elementi: Fabiano Parisi e Niccolò Fortini non figurano nell’elenco dei convocati, confermando l’indisponibilità di lungo corso che sta condizionando le scelte della vigilia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiorentina ancora senza Kean a Lecce: out anche Fortini e Parisi

FIORENTINA: KEAN VA MANDATO IN TRIBUNA!

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