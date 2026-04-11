Solomon si prepara a scendere in campo contro la Lazio, mentre Kean e Parisi continuano ad allenarsi con incertezza sulla loro partecipazione alla prossima partita. La recente vittoria del Cagliari sulla Cremonese, con il gol decisivo di Esposito, rappresenta un risultato positivo per la squadra toscana. La situazione dei giocatori rimane da monitorare in vista delle prossime settimane.

FIRENZE – La vittoria del Cagliari sulla Cremonese (1-0, gol decisivo di Sebastiano Esposito) è una buona notizia per la Fiorentina. La Cremonese resta giù, staccata di cinque punti dai viola. Ma la Fiorentina deve cercare di battere la Lazio di Maurizio Sarri, lunedì sera al Franchi (ore 20,45) per mettere altri tre punti di differenza conla Cremonese in attesa del risultato del Lecce, domenica 12 aprile a Bologna. Una decisione finale su una possibile convocazione di Kean verrà presa domani, anche se difficilmente il tecnico Vanoli renderà noti i convocati, come ormai è sua abitudine per le partite casalinghe. Rispetto alla partita di Londra a disposizione Brescianini e Rugani, fuori dalla lista Uefa, mentre non ci saranno né Gudmundsson, né Fagioli, squalificati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Solomon pronto per la Lazio. Ancora in dubbio Kean e Parisi

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