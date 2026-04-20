Durante la puntata di La Volta Buona trasmessa lunedì 20 aprile 2026, si è discusso di una recente dichiarazione di un partecipante che ha affermato di non voler tornare su determinate decisioni, definendole come un gioco. La conversazione ha coinvolto anche le dinamiche sentimentali tra i protagonisti e il modo in cui vengono gestite le immagini pubbliche, suscitando un acceso dibattito tra i presenti.

L’interazione tra le dinamiche sentimentali e la gestione dell’immagine pubblica ha generato un dibattito acceso durante la puntata di La Volta Buona trasmessa lunedì 20 aprile 2026. Antonella Fiordelisi, influencer romana, è intervenuta per smentire con fermezza le dichiarazioni rilasciate da Francesco Chiofalo durante un recente confronto con Francesca Fagnani nel programma Belve, dove l’ex compagno aveva ipotizzato che tutte le sue precedenti fidanzate avrebbero accettato una riconciliazione se lui lo avesse chiesto. La verità dietro le ricostruzioni del personal trainer. Il confronto televisivo orchestrato da Caterina Balivo ha riportato alla luce una versione dei fatti profondamente diversa da quella presentata dal noto personal trainer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiordelisi smaschera Chiofalo: “Non tornerò, è tutto un gioco

Notizie correlate

Antonella Fiordelisi: "Francesco Chiofalo ha mentito a Belve". Lui replicaL'intervista di Francesco Chiofalo Belve diventa virale tra errori, ironia e dichiarazioni discusse.

“Non si piaceva, non dormiva la notte. In turchia si è fatto levare i capelli e glieli hanno messi sul viso. Se è stupido? No, pianifica tutto, le cose le fa apposta”: Antonella Fiordelisi su Francesco ChiofaloNon c’era bisogno che lo dicesse Antonella Fiordelisi ma certo, la conferma di una ex fidanzata rafforza l’idea.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Antonella Fiordelisi smaschera Francesco Chiofalo: Deve fare la parte dello stupido, sa parlare benissimo l’italiano; Antonella Fiordelisi smaschera Francesco Chiofalo: Tutto studiato, non è stupido come fa credere; Antonella Fiordelisi smaschera Chiofalo: A Belve ha finto. Lui replica con una stoccata; GOSSIP | Antonella Fiordelisi ‘smaschera’ Chiofalo: Pianifica tutto!.

Antonella Fiordelisi smaschera Chiofalo: A Belve ha finto. Lui replica con una stoccataAntonella Fiordelisi commenta l'intervista dell'ex Francesco Chiofalo a Belve e lancia un'accusa: Ha finto. La risposta di lui arriva subito. mondotv24.it

Francesco Chiofalo, tutte le mie ex tornerebbero con me: parla Antonella Fiordelisi, cosa farei ioAntonella Fiordelisi è tornata a La Volta Buona dopo che Francesco Chiofalo ha sostenuto che sia ancora innamorata di lui ... gossipetv.com

Antonella Fiordelisi parla di Francesco Chiofalo: “Non è stupido, ma ossessionato dall’estetica” Antonella Fiordelisi ha commentato le parole di Francesco Chiofalo durante la sua intervista a Belve, dove ha parlato delle sue ex e dell’amore. L’influencer, che - facebook.com facebook