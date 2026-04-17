Non si piaceva non dormiva la notte In turchia si è fatto levare i capelli e glieli hanno messi sul viso Se è stupido? No pianifica tutto le cose le fa apposta | Antonella Fiordelisi su Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi ha commentato le azioni di un ex fidanzato, affermando che non si piaceva e non riusciva a dormire la notte. Ha riferito che in Turchia gli sono stati tolti i capelli e sono stati posizionati sul viso, sostenendo che non si tratta di stupidità, ma di una pianificazione accurata. La sua dichiarazione suggerisce che l’ex partner avrebbe agito intenzionalmente.

Non c’era bisogno che lo dicesse Antonella Fiordelisi ma certo, la conferma di una ex fidanzata rafforza l’idea. Chiunque abbia guardato la spassosa intervista che Francesce Fagnani ha fatto a Francesco Chiofalo a Belve, si sarà reso conto che l’ex volto di Temptation Island la sa lunga: battute chiaramente preparate e dosate con ottimi tempi comici, grande agio nella parte del “tonto” e così via, fino a rappresentare il perfetto prototipo di “ex concorrente di reality” che molti si aspettavano. Queste versione è stata confermata dalla ex di lui, Antonella Fiordelisi che, ospite a La Volta Buona, ha detto: “Non è così tanto stupido come sembra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Antonella Fiordelisi svela il segreto di Chiofalo in tv: «Altro che gaffe, è tutto studiato»

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