L'intervista di Francesco Chiofalo Belve diventa virale tra errori, ironia e dichiarazioni discusse. Fiordelisi interviene a La Volta Buona e offre una versione completamente diversa. L'ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani e andata in onda martedì scorso su Rai 2, continua a far discutere sui social. Al centro del dibattito c'è l'intervista a Francesco Chiofalo, noto anche come Lenticchio. Durante il programma, il creator ha dichiarato di aver avuto più di 350 relazioni con donne, un'affermazione che ha subito acceso polemiche e reazioni online. Tra le persone coinvolte indirettamente c'è anche Antonella Fiordelisi, sua ex compagna, che è intervenuta successivamente in televisione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonella Fiordelisi: "Francesco Chiofalo ha mentito a Belve". Lui replica

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“Non è stupido come sembra, sa parlare bene l’italiano. È ossessionato dalla chirurgia estetica” Antonella Fiordelisi ha commentato l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve, in cui aveva parlato delle sue ex fidanzate e dell’amore - facebook.com facebook