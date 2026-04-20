Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Udine dopo aver truffato una donna di 78 anni a Tavagnacco. La vittima, in seguito all’inganno, ha subito il furto di alcuni gioielli. L’arresto è avvenuto in breve tempo dopo la denuncia presentata dalla donna, che aveva riconosciuto il truffatore attraverso le indagini dei militari.

Un uomo di 35 anni, originario della Campania, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine dopo aver truffato una donna di 78 anni a Tavagnacco. Il fatto si è consumato nel pomeriggio del 16 aprile nella zona di Feletto Umberto, dove il trentacinquenne ha approfittato di un falso pretesto telefonico per sottrarre monili in oro e contanti alla vittima. L’inganno del finto ufficiale e la reazione delle forze dell’ordine. La dinamica dell’episodio rivela una strategia manipolatoria ben precisa: la settantottenne è stata contattata telefonicamente da un individuo che si presentava come un appartenente all’Arma, sostenendo l’esistenza di un’indagine legata a un sinistro stradale che la vedeva coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto ufficiale truffa una 78enne: gioielli rubati e arresto rapido

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