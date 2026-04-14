Finto carabiniere scovato a Treviso | gioielli rubati a una nonna

Un uomo di 51 anni è stato fermato a Vedelago nel corso di un controllo stradale l’11 aprile. Durante le verifiche, è stato identificato come il sospettato di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di 92 anni residente a Gatteo. La stessa persona è inoltre ritenuta responsabile di aver sottratto gioielli e oggetti di valore alla anziana.

Un uomo di 51 anni, originario di Napoli, è stato fermato a Vedelago durante un controllo stradale il 11 aprile, venendo identificato come il responsabile di una truffa ai danni di una nonninetta di 92 anni residente a Gatteo. All’interno del bagagliaio della vettura a noleggio utilizzata dal sospettato, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Treviso hanno rinvenuto diversi gioielli d’oro, nascosti dentro delle scatole da scarpe. Il conducente non ha fornito spiegazioni plausibili sul possesso di quei beni, che sono stati sequestrati per essere restituiti alla legittima proprietaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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