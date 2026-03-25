Novara finto ispettore svuota il conto di un' azienda col trucco dello spoofing | truffa da 96mila euro

A Novara, un imprenditore ha subito una truffa informatica che ha portato al furto di circa 96 mila euro. Gli investigatori hanno sequestrato 36 mila euro in seguito a un'operazione contro un falso ispettore che, tramite tecniche di spoofing, ha svuotato il conto dell’azienda. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’episodio.

36 mila euro sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una truffa informatica ai danni di un imprenditore del territorio novarese. L’indagine, avviata dopo una denuncia presentata il 26 febbraio 2026, ha permesso di bloccare parte delle somme sottratte e di individuare numerosi conti correnti utilizzati per il trasferimento illecito di denaro. Le indagini partite da una denuncia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un uomo, titolare di una società attiva nel territorio di Novara, ha denunciato di essere stato vittima di una sofisticata truffa perpetrata attraverso la tecnica dello spoofing telefonico. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Novara, finto ispettore svuota il conto di un'azienda col trucco dello spoofing: truffa da 96mila euro Articoli correlati Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a... Truffa con la tecnica dello “spoofing” da 100mila euro: ecco com'è stata scopertaLo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell'ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi... Altri aggiornamenti su Novara finto ispettore svuota il conto... Finto poliziotto svuota i conti: truffa da 96mila euro in PiemonteUna telefonata, un numero apparentemente ufficiale e la convinzione di dover salvare i propri soldi da una frode imminente. È bastato questo per mettere a segno una truffa da oltre 96mila euro nel Nov ... giornalelavoce.it Truffa informatica a Novara, bonifici istantanei per 96mila euroFinto poliziotto in azione con la tecnica dello spoofing telefonico. Sequestrati conti, recuperati 36mila euro. L'indagine è ancora in corso ... rainews.it