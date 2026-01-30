Finto operatore di una banca si fa versare 18mila euro sul conto

Un uomo di 53 anni di Napoli ha truffato una banca facendo versare 18mila euro sul suo conto. I carabinieri di Treia hanno scoperto la truffa e denunciato il campano, già noto alle forze dell’ordine. I movimenti sospetti avevano attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno fatto luce sulla truffa e fermato il responsabile.

Movimenti sospetti dal conto corrente, spariscono 18mila euro, ma in realtà si tratta di una truffa. I carabinieri della stazione di Treia hanno denunciato un 53enne campano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa. Le indagini sono cominciate dopo che una donna di 53 anni, che vive a Treia, si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. La 53enne, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di un raggiro, avvenuto nel mese di novembre. La donna ha riferito ai carabinieri di essere stata contattata telefonicamente da un soggetto che si era qualificato come addetto all'ufficio clienti di un noto marchio di carte di credito, che le segnalava presunti movimenti bancari anomali sul proprio conto corrente.

