Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che un’azienda non può licenziare un dipendente solo sulla base del sospetto di aver simulato una malattia, anche se in possesso di un certificato medico. La decisione si è focalizzata sulla necessità di prove concrete e non di semplici ipotesi. La sentenza rappresenta un cambio di orientamento rispetto a pratiche che avevano portato a licenziamenti basati su sospetti senza evidenze definitive.

Un’azienda non ha il diritto di licenziare un proprio dipendente semplicemente perché esiste il sospetto che quest’ultimo abbia simulato una malattia: questa, in sostanza, la linea tracciata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 87382026. Gli Ermellini si sono pronunciati sullo spinoso caso del licenziamento per motivi disciplinari di un impiegato, accusato dalla propria ditta di essersi finto malato con l’obiettivo di non affrontare mansioni lavorative ritenute sgradite. Dinanzi alla contestazione del proprio titolare, il lavoratore si era tutelato fornendo una prova documentale della sua patologia: il certificato prodotto dal medico di famiglia attestava infatti una sindrome ansioso-depressiva, supportata dalla prescrizione di una specifica terapia farmacologica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finta malattia, ma con il certificato: una sentenza cambia tutto

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