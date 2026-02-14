Assenza per malattia dal lavoro cambia tutto | ecco come funziona il nuovo certificato medico

Il nuovo certificato medico, introdotto dal governo, modifica le regole per l’assenza per malattia sul lavoro. Ora i dipendenti possono inviare il certificato in modo più semplice, anche online, senza dover consegnare documenti cartacei in ufficio. Questa novità riguarda milioni di lavoratori che, prima, dovevano consegnare ogni volta una copia fisica del certificato. La normativa mira a ridurre i tempi e semplificare la comunicazione tra dipendenti e aziende.

Una piccola rivoluzione nel mondo del lavoro e della sanità pubblica: con la nuova Legge Semplificazioni, approvata con largo consenso dal Senato, arriva una svolta attesa da tempo. I medici potranno ora certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza. Una novità che unisce tecnologia e fiducia, aprendo la strada a un sistema più moderno e snello. Il cambiamento non tocca solo la burocrazia, ma anche il modo in cui si vive la cura quotidiana. Dopo anni in cui la visita fisica era obbligatoria, la nuova disposizione riconosce il valore della telemedicina, già sperimentata durante la pandemia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'articolo illustra le recenti novità riguardanti i certificati medici, le visite per malattia e le ricette mediche, con particolare attenzione alle modalità da remoto e alle prescrizioni estese fino a 12 mesi per i pazienti cronici.

