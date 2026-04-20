Fino Mornasco ricorda il brigadiere Di Maria | 50 anni dopo il sacrificio durante una rapina

A Fino Mornasco si è tenuta lunedì 20 aprile 2026 una cerimonia per commemorare il brigadiere dei carabinieri Roberto Di Maria, morto durante una rapina ormai 50 anni fa. La giornata è stata dedicata al ricordo del militare e si è svolta nel rispetto della memoria, con la partecipazione di alcune persone e rappresentanti delle forze dell’ordine. La commemorazione ha avuto luogo nella mattinata, nel luogo simbolo dell’evento.

A Fino Mornasco si è svolta nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026 una cerimonia per ricordare il brigadiere dei carabinieri Roberto Di Maria, a cinquant’anni dalla sua morte. L’appuntamento si è tenuto presso il cippo commemorativo all’interno della caserma locale, dove il militare prestava.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Comacchio onora il brigadiere Scantamburlo: 20 anni dopo, il ricordo di un eroe caduto in servizio durante un controllo.Comacchio Ricorda il Brigadiere Scantamburlo, Vent’anni di Silenzio Spezzato da un Eroe Comacchio (Ferrara) – Si è rinnovato ieri, sabato 14 febbraio... A 39 anni dall'omicidio ricordato a Cittanova il sacrificio del vice brigadiere dei carabinieri IoziaQuesta mattina, a Cittanova, ha avuto luogo la cerimonia in memoria del 39esimo anniversario dell’omicidio del vice brigadiere Mavm Rosario Iozia,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Controlli all’alba a Fino Mornasco, dall'auto saltano fuori coltelli, mazze e droga sintetica: nei guai 48enne milanese; Auto ferma all’alba nel Comasco, poi il controllo: cosa c’era dentro oltre alla droga sintetica; In auto con un coltello, due mazze da golf e baseball e droga: denunciato il conducente e sanzionati i passeggeri; Autostrada A9, galleria e lavori alla pavimentazione: le chiusure notturne della settimana. L’allarme in banca, i rapinatori con l’ostaggio, lo sparo mortale: Fino ricorda il brigadiere Roberto Di MariaQuesta mattina, lunedì 20 aprile 2026, si è svolta una cerimonia presso il cippo commemorativo all’interno della Stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco, per commemorare il Brigadiere M.A.V.M. comozero.it Centro Estetico Sunrise | Fino Mornasco - facebook.com facebook