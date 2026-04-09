A 39 anni dall' omicidio ricordato a Cittanova il sacrificio del vice brigadiere dei carabinieri Iozia

A Cittanova si è svolta questa mattina una cerimonia per commemorare il 39esimo anniversario dell’omicidio di un vice brigadiere dei carabinieri avvenuto il 10 aprile 1987. La vittima è stata uccisa in località Petrara durante una sparatoria. La cerimonia ha visto la presenza di autorità e cittadini, che hanno ricordato il sacrificio dell’agente.

Questa mattina, a Cittanova, ha avuto luogo la cerimonia in memoria del 39esimo anniversario dell’omicidio del vice brigadiere Mavm Rosario Iozia, rimasto vittima di proditoria azione di fuoco in località Petrara del Comune di Cittanova il 10 aprile 1987.L’evento, alla presenza dei familiari e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it A 49 anni dalla morte, ricordato il sacrificio dei carabinieri Condello e CarusoL’Arma dei carabinieri ha voluto rendere omaggio alla memoria di questi valorosi servitori dello Stato, riaffermando il loro sacrificio come esempio... Nichelino, compie 104 anni il vice brigadiere dei carabinieri in congedo Michele MelfaVive a Nichelino da 55 anni (dal 1971) e nella locale sede dell’associazione carabinieri in congedo, il vice brigadiere in congedo Michele Melfa ha...